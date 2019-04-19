Başkan Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı 19.04.2019 17:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Pesah vesilesiyle, Musevi vatandaşları tebrik etti. Başkan Erdoğan, ''Barışı ve tüm inançlara saygıyı esas alan, karşılıklı sevgi ve saygıyla sağlamlaşan, farklılıklarıyla zenginleşen toplumsal yapımız, sarsılmaz birlik ve beraberliğimizin temelidir. Bu anlayışla, bizler toplumumuzun tüm kesimlerinin kendi dinlerini, adet ve geleneklerini özgürce yaşamalarına büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.