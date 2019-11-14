Başkan Erdoğan'dan haddini aşan muhabire tokat gibi yanıt: Benim partimin 50'yi aşkın Kürt milletvekili vardır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik zirve sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir muhabirin sorduğu "Kürtlerle neden müzakere edemiyorsunuz" sorusuna tokat gibi bir cevap veren Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Kürtlerle herhangi bir sorunu olmadığını dile getirerek,"Şu anda bilmeni isterim parlamentonda benim partimin 50'yi aşkın Kürt milletvekili vardır. Bizim Kürtlerle sorunumuz yok, bizim sorunumuz PKK/PYD'li teröristlerle" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik zirve sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir muhabirin sorduğu "Kürtlerle neden müzakere edemiyorsunuz" sorusuna tokat gibi bir cevap veren Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Kürtlerle herhangi bir sorunu olmadığını dile getirerek,"Şu anda bilmeni isterim parlamentonda benim partimin 50'yi aşkın Kürt milletvekili vardır. Bizim Kürtlerle sorunumuz yok, bizim sorunumuz PKK/PYD'li teröristlerle" dedi.
KÜRTLERLE SORUNUMUZ YOK
Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım diyerek bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok diyen Başkan Erdoğan, "Bizim sorunumuz terör örgütleriyle. Ferhat Abdi Şahin, yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesile olan bir teröristtir ve cezaevinde olan Apo'nun da manevi oğlum dediği bir teröristtir.
ESED'İ UYARDIM
Esed'in Kuzey Suriye'deki Kürtleri kabul etmediği dönemde, ben o zaman Esed'e 'yanlış yapıyorsun, pasaportlarını ver' demişimdir. Nasıl Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizle münasebetlerimiz gayet iyiyse, Kuzey Suriye'deki Kürt kardeşlerimizle de bir sorunumuz yok." dedi.
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