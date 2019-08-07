Başkan Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Harekat Merkezi ile süreç başlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenli Bölge" konusunda ABD ile birlikte Harekat Merkezi kurulması noktasında mutabık kalınmasıyla ilgili, "Görüşmeler olumlu, Harekat merkeziyle süreç başlayacak." diye konuştu.
Başkan Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Harekat Merkezi ile süreç başlayacak07.08.2019 21:38
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