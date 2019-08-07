Başkan Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Harekat Merkezi ile süreç başlayacak 07.08.2019 21:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenli Bölge" konusunda ABD ile birlikte Harekat Merkezi kurulması noktasında mutabık kalınmasıyla ilgili, "Görüşmeler olumlu, Harekat merkeziyle süreç başlayacak." diye konuştu.