Başkan Erdoğan'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan,"ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil, taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz" dedi.
Başkan Erdoğan'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması22.10.2019 23:01
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