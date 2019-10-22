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Başkan Erdoğan'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması

22.10.2019 23:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan,"ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil, taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz" dedi.


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