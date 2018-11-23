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Başkan Erdoğan'dan Gaziantep teşkilatına sürpriz

23 Kasım 2018, Cuma

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda yapılan toplantı esnasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan, Bakan Berat Albayrak'ın telefonundan salondaki teşkilat mensuplarına seslendi. Salonda yaşanan çoşkulu anlar kameralara yansıdı.


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