Başkan Erdoğan'dan Gaziantep teşkilatına sürpriz

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda yapılan toplantı esnasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan, Bakan Berat Albayrak'ın telefonundan salondaki teşkilat mensuplarına seslendi. Salonda yaşanan çoşkulu anlar kameralara yansıdı.
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep teşkilatına sürpriz23 Kasım 2018, Cuma
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