Başkan Erdoğan'dan G-20'de 'Mursi' çağrısı: Mursi'nin şehadeti tüm yönleriyle araştırılmalı 29.06.2019 11:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Mursi'nin şahadeti de tüm yönleriyle araştırılmalıdır. Açıkçası biz G-20 liderlerinden Mursi'nin vefatı karşısında demokrasiye daha fazla sahip çıkmalarını beklerdik. Adli tıp kontrolü yapılmadan, Mursi'yi sadece iki oğlu, avukatı ve kendi elemanlarıyla birlikte defnetmesi düşündürücüdür. Bunun hesabını aslında BM başta olmak üzere tüm siyasiler üzerine gitmek suretiyle sormalıyız." dedi..

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Mursi'nin şahadeti de tüm yönleriyle araştırılmalıdır. 6 yıldır yargılanan Mursi, şüpheli bir şekilde 16 Haziran'da duruşma salonunda vefat etmiştir. Yaklaşık yarım saat orada hiçbir müdahale yapılmaksızın ölümü beklenen Mursi konusunda darbecişlerin yaptığı açıklamalar vicdanları tatmin etmekten uzaktır. Açıkçası biz G-20 liderlerinden Mursi'nin vefatı karşısında demokrasiye daha fazla sahip çıkmalarını beklerdik. Adli tıp kontrolü yapılmadan, Mursi'yi sadece iki oğlu, avukatı ve kendi elemanlarıyla birlikte defnetmesi düşündürücüdür. Bunun hesabını aslında BM başta olmak üzere tüm siyasiler üzerine gitmek suretiyle sormalıyız.

Bir konuyu daha gündeme getirmek istiyorum. Eğer bu tür olaylar yapanın yanında kâr kalırsa şunu bilelim ki, dünyanın geleceği, dünya demokrasileri açısından da tehlikelidir. Zirve oturumlarında yaptığımız konuşmalarda da bunu muhataplarımıza ifade ettik.



"BİRÇOK BATILI ÜLKE ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR"

Birçok batılı ülke ve insan hakları kuruluşu Mısır'daki darbe mahkemeleri tarafından verilen idam cezaları karşısında adeta üç maymunu oynuyor. Konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldıranlar, maalesef Mısır'daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor. 9 Mısırlı gencin idam edilmesinden sadece 5 gün sonra yapılan zirve; biliyorsunuz bir araya geldiler. Kimler? AB üyesi ülkeler...

Ve AB üyesi ülkelerde idam yasak olduğu halde ve bu gençleri idam eden Mısır'ın başındaki zatın davetine katıldılar, katıldıkları ana kadar da 45'i aşkın idam cezası uygulanmıştı. Ve bu çifte standardın en açık göstergesi de buraya katılması olmuştur. Ne Kaşıkçı cinayetinin ne de Cumhurbaşkanı Mursi'nin şaibeler dolu vefatının gündemden düşürülmesine izin verilmemelidir.