Başkan Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisine suç duyurusu! 25.10.2019 11:42

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkan Erdoğan'ın fotoğrafına yer veren Fransız dergisi, "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin vermeli mi" ifadelerini kullanarak skandala imza atmıştı.

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransız Le Point dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

TÜRKİYE'DEN TOKAT GİBİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız dergisinin skandal kapağı hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayımlayan Kalın, "1/Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas'ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Rwanda katliamını izleyen Fransa... Ve 'etnik temizlik' iftirasını atan bir Fransız dergisi.

2/CB'mıza neden saldırdıkları açık: Suriye'deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı" ifadelerini kullandı.

NE OLUMUŞTU?

Fransız Le Point dergisi bir skandala imza attı.Dergi kapağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyarak küstah ifadelere yer verdi.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki tutumunu çarpıtarak veren derginin kapağında "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin vereli mi?" ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE DE "DİKTATÖR" DEMİŞLERDİ

Avrupa'da İslam düşmanı ve göçmen karşıtı aşırı sağ çizgisiyle tanınan dergi daha önce de Erdoğan hakkında skandal sözlere yer vermişti. Dergi 24 Haziran seçimleri öncesinde kapağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyarak diktatör ifadelerini kullanmıştı.

Derginin kurucusu olan ve 2016 yılında vefat eden Claude Imbert Müslüman ve göçmen karşıtı yazıları ve görüşleri ile dikkat çeken bir isimdi. İslam dinine ve göçmenlere yönelik yaklaşımlarının yanı sıra ırkçılık sınırındaki yorumları ile biliniyordu.