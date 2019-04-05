Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan flaş YSK açıklaması

Başkan Erdoğan'dan flaş YSK açıklaması

05.04.2019 15:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan İstanbul'daki seçim süreci ile ilgili açıklama yaparken, "Olayın seçim süreci bitmiştir. Şimdi mahkeme süreci var." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları