Başkan Erdoğan'dan flaş YSK açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan İstanbul'daki seçim süreci ile ilgili açıklama yaparken, "Olayın seçim süreci bitmiştir. Şimdi mahkeme süreci var." dedi.
Başkan Erdoğan'dan flaş YSK açıklaması05.04.2019 15:30
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