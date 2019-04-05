Başkan Erdoğan'dan flaş YSK açıklaması 05.04.2019 15:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan İstanbul'daki seçim süreci ile ilgili açıklama yaparken, "Olayın seçim süreci bitmiştir. Şimdi mahkeme süreci var." dedi.