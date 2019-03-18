Başkan Erdoğan Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Bu teröristin ülkemize iki kez girişi var. Bunlardan bir tanesinde 3 gün kalmış, ikinci ziyaretinde de 43 gün Türkiye merkezli çevre ülkeler de dahil bu bölgede çalışmasını şu anda istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyor. '' dedi.
Başkan Erdoğan'dan flaş Yeni Zelanda açıklaması! "Şu anda istihbarat birimlerimiz tespit etti"18.03.2019 14:40
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