Başkan Erdoğan'dan flaş Yeni Zelanda açıklaması! "Şu anda istihbarat birimlerimiz tespit etti" 18.03.2019 14:40

Başkan Erdoğan Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Bu teröristin ülkemize iki kez girişi var. Bunlardan bir tanesinde 3 gün kalmış, ikinci ziyaretinde de 43 gün Türkiye merkezli çevre ülkeler de dahil bu bölgede çalışmasını şu anda istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyor. '' dedi.