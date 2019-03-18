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Başkan Erdoğan'dan flaş Yeni Zelanda açıklaması! "Şu anda istihbarat birimlerimiz tespit etti"

18.03.2019 14:40

Başkan Erdoğan Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Bu teröristin ülkemize iki kez girişi var. Bunlardan bir tanesinde 3 gün kalmış, ikinci ziyaretinde de 43 gün Türkiye merkezli çevre ülkeler de dahil bu bölgede çalışmasını şu anda istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyor. '' dedi.


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