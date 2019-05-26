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Başkan Erdoğan'dan flaş Yassıada açıklaması

26.05.2019 19:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız" dedi.


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