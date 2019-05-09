Başkan Erdoğan’dan flaş döviz mesajı: Bu oyunu bozmakta kararlıyız 09.05.2019 22:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da sanayici ve iş adamlarıyla iftarda bir araya geldi. Erdoğan iftar sonrası ATO Congresium'da "Ankara'nın Enleri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Borsa manipülasyonu ile döviz kurunu harekete geçirenlere seslenen Erdoğan, "Döviz kurunu harekete geçirenler milletimizi atalete sürükleme peşindeler. Faizi ve enflasyonu tetikleyen kur operasyonlarındaki en büyük amaç budur. Bu oyunu bozmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.