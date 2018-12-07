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Başkan Erdoğan'dan flaş Cumhur İttifakı açıklaması

07 Aralık 2018, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhur İttifakı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ittifak çalışmaları kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme yapacağını açıkladı.


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