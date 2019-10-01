Başkan Erdoğan’dan Fırat’ın doğusuna operasyon mesajı: Kaybedecek tek bir günümüz dahi yok (Video) 01.10.2019 16:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin yeni yasama dönemi açılışında konuştu. Başkan Erdoğan konuşmasında ABD ile yürütülen ‘güvenli bölge’ çalışmalarına değindi. Başkan Erdoğan, “Fırat’ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelerin hemen hiçbirine ulaşamadık” dedi ve ekledi: “Türkiye’nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yok.” açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış konuşmasında ABD ile yürütülen 'güvenli bölge' çalışmalarına değindi.

Başkan Erdoğan, ''Ülkemize yönelik Suriye kaynaklı terör tehdidi artık tahammül edilemez boyutlara ulaştı. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünden siyasi ve idari birliğinden yanadır. Biz asla savaştan, kan dökülmesinden yana değiliz. Hem kendimize hem de tüm Suriye halkı için güvenli gelecek istiyoruz. Türkiye, masa başında yazılan senaryoların figüranlığını yapacak kadar köksüz bir ülke midir? Millet olarak gerekirse ser veririz, ama istiklalimizden ve onurumuzdan asla ödün vermeyiz. Türkiye'yi terör örgütünün tasfiyesi için yıllardır oyalayanların bizzat yüzlerine artık bu oyunun sonuna geldiğini söyledik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları kararlılığımızın somut birer tezahürüdür.

"TÜRKİYE'NİN KAYBEDECEK BİR GÜNÜ DAHA YOKTUR"

Türkiye'nin kaybedecek tek bir günü daha yoktur. 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgede 2 milyon kişiyi iskan ettirmeyi planlıyoruz. Projelerimiz hazır. Devlet başkanlarıyla BM'deki ikili görüşmelerde paylaştık. Bölgeyi terör örgütünün işgalinden kurtardıktan sonra uluslararası alacağımız destekle bu projeyi başlatacağız. Türkiye, kendi güvenliğini bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir. Türkiye gelişmekte olan bir ülke grubunda bir üst kategoriye yükseldi.'' açıklamalarında bulundu.