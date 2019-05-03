Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı 03.05.2019 17:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, ''Hala bir Türk baharı özlemi var. Oysa onların her baharı kara kışa dönmüştür. Suriye'de ülkemize yönelik hiçbir tehdide izin vermeyeceğiz.'' dedi.