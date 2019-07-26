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Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat mesajı: Terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız

26.07.2019 13:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''ABD ile Suriye sınırları boyunca güvenli bölge oluşturmaya yönelik görüşmeler ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte gayretliyiz. Ne yapılması gerekiyorsa bunu yapıyoruz ve yapacağız. Bunun için de bir yerlerden izin almaya ihtiyacımız yok. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz.'' dedi.


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