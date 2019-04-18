Başkan Erdoğan'dan Financial Times'a tepki: Ne yaparsanız yapın Türkiye dimdik ayaktadır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen 6. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın, hangi başlıkları atarsanız atın, Türkiye dimdik ayaktadır, güçlenerek de yoluna devam edecektir." diyerek Batı medyasına sert çıktı.
Başkan Erdoğan, "Batı dünyasının bir kesimi medya organlarıyla ekonomimizi adeta çökmüş gibi gösterme çabasında, Türkiye dimdik ayaktadır. Financial Times böyle yazmış, sen ne yazarsan yaz, alışacaklar, Türkiye'nin gücünü de kabullenecekler. Küresel adaletsizlikler konusunda sesimizi yükselttikçe saldırıların da dozu artıyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.