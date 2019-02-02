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Başkan Erdoğan'dan Filistin mesajı: Türkiye sırtını dönmeyecektir

02 Şubat 2019, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini etti. Görüşme sona erdi. Başkan Erdoğan açıklama yaparak, "Türkiye, Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz." dedi.


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