Başkan Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mülki İdare Amirleri Buluşması'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz haftalarda sayın Fazıl Say'ın konserine gittik. Malum kesimler daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattı." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması30 Ocak 2019, Çarşamba
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