Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi açıklaması: Faiz indiriminin devamı gelmeli (Video) 26.07.2019 12:40

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Merkez Bankası faizi indirdi. Ne oldu? Battık mı? Hayır. Piyasalar gayet normal karşıladı. Zaten olması gereken buydu. Faiz düştükçe enflasyon düşer. Faiz indirimi oranı yeterli değil yıl sonuna kadar bunun kademeli bir şekilde devamı gelmeli." dedi.