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Başkan Erdoğan'dan F-35 açıklaması (VİDEO)

30.04.2019 12:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur" dedi.


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