Başkan Erdoğan'dan EYT açıklaması! EYT yasası Meclis gündemine gelecek mi? 16.11.2019 15:20

Emeklilik için gün sayan binlerce vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında yapılan açıklamaları yakından takip ediliyor. Bugün İstanbul'da toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından EYT yasası Meclis gündemine gelecek mi sorusu akıllara geldi. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum...

Uzun bir süredir gündemde yer alan konular arasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası bulunuyor. Milyonlarca vatandaş konu hakkında yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklamalarının ardından EYT hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Bu kapsamda merakla araştırılan konular arasında EYT yasasında yeni gelişme var mı sorusu yer alıyor. Peki, erken emeklilik yasasında son durum nedir? İşte son gelişmeler...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler." şeklinde konuştu.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) YASASI NEDİR?

1998 yılında işe giren işçinin 2023 yılında emekli olması hakkı bulunurken birkaç yıl sonra çıkarılan yasa yüzünden emeklilik 15 yıl sonraya 2038 yılına ertelenmiştir. Bu yasa nedeniyle binlerce kişi EYT kapsamına dahil edilmektedir.

BAKAN ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Milliyet'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi.

Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.

EYT'DE FİNLANDİYA MODELİ

Emeklilikte yaşa takılanlar için Finlandiya modeli gündeme geldi. Bu modelde belirlenen yaştan daha erken emeklilik olunca bir miktar kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul edenlere de emeklilik aylığı bağlanıyor.