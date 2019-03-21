Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'de müjde üstüne müjde 21.03.2019 16:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan ''Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kuruyoruz. Bu merkezin 1.5 katrilyon lira civarında katkı sağlamasını bekliyoruz. İnşallah TEİ’de uçak ve helikopterlerimizin, otomobillerimizin motorlarını yapacağız." dedi.