Başkan Erdoğan'dan enflasyon ve faiz açıklaması: Düşmeye devam edecek 30.10.2019 14:05

Son dakika haberi... Ekonominin battığını bittiğini söyleyenleri hatırlatan Erdoğan, her şeyin iyiye doğru gittiğini, faizin de enflasyonun da tek haneye düşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin küresel düzeyde oyun kuran bir ülke haline geldiğini ve 3-5 milyar dolarlık manipülasyonla ekonominin çökertildiği günlerin geride kaldığını belirten Erdoğan, "Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen bir Türkiye var. Türkiye 360 derece görüş açısına sahip bir ülke haline geldi. Milletle beraber hareket etmeyi prensip edinen anlayışın hakim olması halinde Türkiye'nin neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdik" dedi.



ENFLASYON VE FAİZ DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Faizin de enflasyonun da tek haneye düşeceğinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomiyle ilgili "çökerttik, çökertiyoruz, battı, bitti" dediler. Ne oldu? Bitti mi? Battı mı? Biz küllerimizden nasıl ayağa kalktıysak şimdi yine aynı şekilde ayağa kalktık ve devam ediyoruz. Görüldüğü gibi faiz sürekli olarak iniyor. Enflasyon aynı şekilde geriliyor. En yakın zamanda inşallah enflasyonda da tek haneli rakama ulaşacağız. Faizde aynı şekilde ulaşacağız. Bunu başaracağız ki ekonomi rayına oturmuş olsun. Hiç bundan endişeniz olmasın bu olacak. Elbette densizlik düzeyine varan söz ve davranışlara ilgili arkadaşlarımız cevabını veriyorlar, verecekler. Biz vaktimizi, enerjimizi ülkemizi bu fırtınadan sağ salim şekilde çıkartmak için teksif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

