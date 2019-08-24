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Başkan Erdoğan'dan Emine Bulut'un ailesine taziye telefonu

24.08.2019 22:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut'un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede hayatını kaybetmişti.


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