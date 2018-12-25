Başkan Erdoğan'dan elektrik ve doğal gazda indirim müjdesi 25 Aralık 2018, Salı

Yılbaşından itibaren, burasını özellikle Bay Kemal'in iyi dinlemesi lazım, elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğalgazda da yüzde 10 'luk bir indirime gidiyoruz.