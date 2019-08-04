Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı 04.08.2019 18:02

Ekonomiye ilişkin çok önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Merkez Bankası faizleri indirdi, daha da inecek. Müjdeyi veriyorum enflasyon da düşecek, bunu da göreceksiniz." dedi. Yatırımcılara seslenen Başkan Erdoğan, "Ekonomi bombası tuzakları kuranların elinde kaldı. Herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp işine gücüne bakmalı. Yeni yatırım mı yapacaksınız, hemen yapın. Projeniz, plan ve girişim planınız mı var hemen yapın." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Ekonomiye ilişkin çok önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, faizlerin daha da düşeceğini söyleyerek, enflasyonun da düşeceği müjdesini verdi. Yatırımcılara da 'Hemen harekete geçin' diyen Erdoğan, "Herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp işine gücüne bakmalı." ifadelerini kullandı.