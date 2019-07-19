Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı. Erdoğan, tüm imkanların seferber edileceğini açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.
Başkan Erdoğan'dan Düzce açıklaması: Yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edilecek19.07.2019 16:14
- Başkan Erdoğan'dan Düzce açıklaması: Yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edilecek
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