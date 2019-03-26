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Başkan Erdoğan'dan Dünya Tiyatro Günü mesajı

26.03.2019 22:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Tiyatro Günü'nü resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile kutladı. Erdoğan ünlü tiyatro sanatçılarının rol aldığı kutlama mesajını #SanatVarsaHayatVar ise hayat var etiketi ile paylaştı.




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