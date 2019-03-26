Başkan Erdoğan'dan Dünya Tiyatro Günü mesajı 26.03.2019 22:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Tiyatro Günü'nü resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile kutladı. Erdoğan ünlü tiyatro sanatçılarının rol aldığı kutlama mesajını #SanatVarsaHayatVar ise hayat var etiketi ile paylaştı.