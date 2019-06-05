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Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı

05.06.2019 16:22

Başkan Erdoğan: "Dünya Çevre Günü’nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum."


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü vesilesiyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Dünya Çevre Günü'nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum. 5 Haziran #DünyaÇevreGünü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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