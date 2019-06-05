Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı 05.06.2019 16:22

Başkan Erdoğan: "Dünya Çevre Günü’nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum."