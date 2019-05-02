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Başkan Erdoğan'dan döviz rezervi açıklaması (Video)

02.05.2019 13:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen TOBB 75. Genel Kurulu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, ''Bazı sirk cambazları bu konuyla ilgili bile döviz rezervi için gayri samimi açıklamalar yapmak suretiyle olumsuz hava oluşturmanın gayreti içindeler. Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız” dedi.


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