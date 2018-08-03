Yol Durumu

Başkan Erdoğan'dan döviz mesajı

03 Ağustos 2018, Cuma

100 günlük eylem planını açıklayan Başkan Erdoğan ekonomi ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan döviz çağrısında bulunurken "Yastık altındaki dövizinizi, altınınızı çıkarın" dedi.

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