100 günlük eylem planını açıklayan Başkan Erdoğan ekonomi ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan döviz çağrısında bulunurken "Yastık altındaki dövizinizi, altınınızı çıkarın" dedi.
Başkan Erdoğan'dan döviz mesajı03 Ağustos 2018, Cuma
- Başkan Erdoğan şanlı ecdadımızı böyle andı
- Süleyman Soylu ile Berat Albayrak düşman çatlattı
- Erdoğan'dan gençliğe müjde
- Başkan Erdoğan'dan döviz mesajı
- Erdoğan: Kanal İstanbul'a 2 butik şehir kurulacak
- Erdoğan'dan emeklilere müjde!
- Başkan Erdoğan: Savunmada 48 yeni projemiz var
- Başkan Erdoğan: 100 günde binin üzerinde proje yapılacak
- Bakan Albayrak: Kamuda yüzde 30'a varan tasarruf hedefleniyor
- Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Harvardlı yarışmacı ilk soruda elendi
- Çavuşoğlu'ndan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşme sonrası ilk açıklama
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo arasında kritik görüşme
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.