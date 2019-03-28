Başkan Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması: Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart 28.03.2019 14:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sadece sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programda gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, ''Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart. Malum gidip bir yıl önceden benim üreticimin bütün varlığını satın alanlar var. gelip kendi vitrinlerinde fahiş fiyatlarla satıyorlar. 31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi girdi, girmezse tanzim satış noktasında adımımızı atacağız dedik. Kimlerle yapacağız? Esnaf sanatkarlar birliği var. oturacağız, konuşacağız. Onların da hitap ettiği küçük marketler var. bu küçük marketlerle de bu adımı atarız. Bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu devlet, bu millet hepimizin. Fahiş fiyatlarla milleti sömürmeyelim, pazarlarda yeni çıkaracağımız hal yasasıyla da pazarlarda farklı bir adımı inşallah atmış olacağız.'' dedi.