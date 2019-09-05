Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Üçüncü sondaj gemimiz söz konusu olabilir

Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Üçüncü sondaj gemimiz söz konusu olabilir

05.09.2019 12:56

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de şu, bu ne diyor değil, biz ne diyoruz, biz buna bakıyoruz. Şu anda gemilerimiz bölgede. Bütün fırkateynlerimiz, korvetlerimiz yanında, uçaklarımız hazır. Doğu Akdeniz'de üçüncü sondaj gemimizin de gelme durumu söz konusu olabilir. " dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları