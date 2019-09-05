Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Üçüncü sondaj gemimiz söz konusu olabilir 05.09.2019 12:56

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de şu, bu ne diyor değil, biz ne diyoruz, biz buna bakıyoruz. Şu anda gemilerimiz bölgede. Bütün fırkateynlerimiz, korvetlerimiz yanında, uçaklarımız hazır. Doğu Akdeniz'de üçüncü sondaj gemimizin de gelme durumu söz konusu olabilir. " dedi.