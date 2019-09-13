Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'daki alçak saldırı sonrası terörle mücadele mesajı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yapıyor. Başkan Erdoğan, "Terörle mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'daki alçak saldırı sonrası terörle mücadele mesajı13.09.2019 14:19
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