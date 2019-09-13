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Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'daki alçak saldırı sonrası terörle mücadele mesajı

13.09.2019 14:19

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yapıyor. Başkan Erdoğan, "Terörle mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz." dedi.


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