Başkan Erdoğan'dan diplomasi atağı! Cumhurbaşkanlığı'ndan Başkan Erdoğan'ın Japonya ve Çin ziyaretine ilişkin açıklama (Video) 26.06.2019 17:09

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğine ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız, Japonya’da G20 toplantılarının yanısıra ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin başta olmak üzere pek çok liderle yapacağı ikili görüşmelerde karşılıklı ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak. G20 Zirvesinden sonra Pekin’e bir ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanımız, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Türkiye-Çin ilişkilerini daha da ileri taşıyacak konuları masaya yatıracak." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Japonya ve Çin ziyaretine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun, açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya ve Çin ziyareti bugün başlıyor.

Türkiye, ulusal çıkarları ve küresel barış için stratejik platformları değerlendirmeye, her ülke ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeye devam ediyor.

Japonya'da ekonomileri en büyük ülke liderlerini buluşturacak G20 Zirvesinde Cumhurbaşkanımız, ticaret savaşlarının yoğunlaştığı bir dönemde serbest ticaretin, sürdürülebilir büyümenin ve küresel ekonomik istikrarın önemini anlatacak.





Cumhurbaşkanımız, Japonya'da G20 toplantılarının yanısıra ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin başta olmak üzere pek çok liderle yapacağı ikili görüşmelerde karşılıklı ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak.

G20 Zirvesinden sonra Pekin'e bir ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanımız, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Türkiye-Çin ilişkilerini daha da ileri taşıyacak konuları masaya yatıracak."