Başkan Erdoğan'dan deprem açıklaması: ''Acil dönüşümü yapılması beklenen 1.5 milyon yapı var'' 01.10.2019 16:37

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül günü gerçekleşen 5,8'lik depremin ardından, "Ülkemizin yüzde 70'i birinci derece deprem bölgesinde bulunuyor. Nüfusumuzun ve sanayi tesislerimizin 4'te 3'ü deprem bölgelerinde yer alıyor. Deprem değil bina öldürür gerçeği her depremde yüzümüze adeta şamar gibi inmiştir. Önümüzdeki acil dönüşümü yapılması beklenen 1.5 milyon yapı var" şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış konuşmasını yaptı.

Başkan Erdoğan, ''İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem bize karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi bir kez daha hatırlatmıştır.Ülkemizin yüzde 70'i birinci derece deprem bölgesinde bulunuyor. Nüfusumuzun ve sanayi tesislerimizin 4'te 3'ü deprem bölgelerinde yer alıyor. 'Deprem değil bina öldürür' gerçeği her depremde yüzümüze adeta şamar gibi inmiştir. TOKİ vasıtasıyla 4 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı 850 bin konutu tamamlayıp sahiplerine teslim ettik. Önümüzdeki acil dönüşümü yapılması beklenen 1.5 milyon yapı var.'' açıklamalarında bulundu.