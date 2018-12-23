Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 2018 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'dan DEİK Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar23 Aralık 2018, Pazar
- Başkan Erdoğan'dan DEİK Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar
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