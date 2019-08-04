Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan,"MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: Güç birliği yapmaya devam edeceğiz04.08.2019 22:09
- Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: Güç birliği yapmaya devam edeceğiz
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