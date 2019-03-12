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Başkan Erdoğan'dan çok kritik açıklamalar

12.03.2019 21:50

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 'Büyük Sivaslılar Buluşması Programı'nda davetlilere hitap etti. Erdoğan, "Muhalefet sabah akşam bir başka anket firmasıyla seçim falı açarken, biz haftanın 7 günü sahadayız, sokaktayız, insanımızın arasındayız" dedi. Başkan Erdoğan, "Bu seçimler, bölücülerle anlaşıp milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir" ifadesini kullandı.


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