Başkan Erdoğan'dan çocuklarla düet 23.04.2019 23:13

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT 23 Nisan Gala Programı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla birlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi.-

Başkan Erdoğan o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Erdoğan, "Çocuklarımızla 23 Nisan düetimiz..." ifadesini kullandı.