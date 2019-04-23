Başkan Erdoğan'dan çocuklarla düet

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT 23 Nisan Gala Programı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla birlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi.-
Başkan Erdoğan o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Erdoğan, "Çocuklarımızla 23 Nisan düetimiz..." ifadesini kullandı.
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