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Başkan Erdoğan'dan çocuklarla düet

23.04.2019 23:13


Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT 23 Nisan Gala Programı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla birlikte "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi.-

Başkan Erdoğan o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Erdoğan, "Çocuklarımızla 23 Nisan düetimiz..." ifadesini kullandı.

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