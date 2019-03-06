Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de "Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuşuyor. Erdoğan yılın ilk 3 ayında çiftçi ve üreticilere 8 milyar 777 milyon destek verildiğini ifade ederek," Mart ayında çiftçilerimize 3 milyar 716 milyon lira destek ödemesi yapacağız." dedi.
Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde06.03.2019 12:09
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