Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde 06.03.2019 12:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de "Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuşuyor. Erdoğan yılın ilk 3 ayında çiftçi ve üreticilere 8 milyar 777 milyon destek verildiğini ifade ederek," Mart ayında çiftçilerimize 3 milyar 716 milyon lira destek ödemesi yapacağız." dedi.