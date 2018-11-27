Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler

AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "CHP büyükşehirlerde AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ona göre aday açıklayacakmış, çünkü mihenk taşı AK Parti de onun için. İşte biz bugünle birlikte 60 büyükşehir ve il başkan adayımızı açıklamış oluyoruz. Buradan CHP yönetimine bir ödev veriyorum. Bu 60 kişilik listeyi önlerine alsınlar, hepsine göre karşılarına isim koysunlar." dedi
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler27 Kasım 2018, Salı
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