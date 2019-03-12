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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Albatros tepkisi: Birilerine peşkeş çekiliyor

12.03.2019 18:23

Büyükçekmece mitinginde konuşan Başkan Erdoğan, "Birisi de tutturmuş Albatros Albatros... Nedir bu? Birilerine peşkeş çekiliyor" diyerek CHP'yi eleştirdi.


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