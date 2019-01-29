Başkan Erdoğan’dan CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer hakkında sert sözler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'illet ittifakı’nın (CHP ve İyi Parti) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e sert sözlerle yüklenerek "CHP, Türkeş ve arkadaşlarını 12 Eylül'de en ağır işkencelere maruz bırakarak idamla yargılayanların mirasçılarını yeniden vitrine çıkarıyor" dedi.
Başkan Erdoğan’dan CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer hakkında sert sözler29 Ocak 2019, Salı
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