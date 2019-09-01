Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak 01.09.2019 17:48

Konya'daki toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelerin işten çıkarmalarına tepki göstererek, "Bizim de yapacaklarımız olacak" dedi. Başkan Erdoğan, "İstanbul'u sel götürüyor başkan ortada yok. Diyarbakır'da kimlerle ne konuşuyor?" diyerek İmamoğlu'nu da eleştirdi. Erdoğan yeni parti iddialarına da "Bunların gidebileceği tek yer sandığın en dibi olacaktır. Siyaset kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek yapılacak iş değildir. Tehditlerle, imalarla yapılacak iş değildir." diyerek sert çıktı.