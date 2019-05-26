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Başkan Erdoğan'dan Ceren Damar'ın babasına telefon

26.05.2019 22:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Ocak ayında cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar’ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar’ı arayarak tekrar başsağlığı diledi.


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