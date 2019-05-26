Başkan Erdoğan'dan Ceren Damar'ın babasına telefon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Ocak ayında cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar’ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar’ı arayarak tekrar başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan'dan Ceren Damar'ın babasına telefon26.05.2019 22:21
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