Başkan Erdoğan'dan canlı yayında çok kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden önce TRT Haber, TRT 1 ortak yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Bu seçimlerde bence anket firmalarının hepsi iflas edecek. Çok sayıda anket firmalarıyla gerek belediyelerimizin gerek bizim bazı çalışmalar var.Bakıyoruz ki birbirinden o kadar uzak neticeler önümüze geliyor ki, belli ki bunların hiçbirisi tutturamayacak." dedi. Başkan Erdoğan, CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz'daki görüntülerine ilişkin, "Bu adam Edirne'de tekrar belediye başkan adayı. Bunlardan bu vatana fayda gelmez." ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan canlı yayında çok kritik açıklamalar30.03.2019 00:20
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