Başkan Erdoğan'dan Çamlıca Camii'ni hedefine alan Karamollaoğlu'na sert tepki: Ben el öptürmem, temiz elimi kirletmem 27.04.2019 12:23

Kızılcahamam Kampı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim." diyen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na "Ben el öptürmem, temiz elimi kirletmem." diyerek çok sert çıktı. Başkan Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na üniversite yanıtı da geldi: Tabelası var binası yok.