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Başkan Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanlarına davet

09.09.2019 18:48

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm büyükşehir belediye başkanlarını Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Davette Başkan Erdoğan'ın katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

TÜM PARTİLER ORADA OLACAK
Buluşmaya sadece AK Parti'li belediye başkanları değil, tüm büyükşehir belediye başkanları davet edildi..
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