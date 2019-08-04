Başkan Erdoğan'dan Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bugün bir tarih yazıyoruz. Bugün İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bursa'ya bir taraftan da muhteşem bir şehir hastanesi kazandırıyoruz. " dedi.
Başkan Erdoğan'dan Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde konuştu04.08.2019 17:04
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